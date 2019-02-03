В Киеве в пятницу, 1 февраля, карманники, специализирующиеся на кражах в элитных ресторанах, снова поживились за счет зазевавшегося клиента. Как "Страна" узнала из собственных источников в Хмельницком облсовете, в элитном ресторане узбекской кухни "Эшак" в Киеве на улице Большой Васильковской воры почистили карманы у главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов Хмельницкого облсовета Ивана Гладуняка, который неосмотрительно оставил свои вещи без присмотра.

По некоторым данным, у чиновника похитили около $4 000 долларов, документы и банковские карты. Полиция завела дело по статье 185 (кража) УК Украины,но карманников пока установить не удалось.

Судя по декларации за прошлый год, депутат Гладуняк далеко не бедный человек - у него много недвижимости в столице и области, земельные участки и свой бизнес, поэтому вряд ли кража сильно ударит по его благосостоянию. Ранее Гладуняк был мэром города атомщиков Нетишина и губернатором Хмельницкой области во времена президентства Виктора Ющенко. В 2014 году вышел из партии Юлии Тимошенко - "Батькивщина" и вступил в ряды провластной партии Петра Порошенко - "БПП".

Депутат Гладуняк отвечает за вопросы финансов и бюджета Хмельницкой ОГА Фото: ngp-ua.info

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