В Москве бармен Harat's Pub задержан по подозрению в убийстве посетителя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета столицы РФ. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Mash.

По данным следствия, утром 2 февраля в помещении бара было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления задержан бармен 1992 года рождения. В настоящий момент он доставлен в отдел для проведения следственных действий.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела по статье "убийство" продолжается.

Как сообщала "Страна", в Харькове дали срок девушке, которая метнула своего ребенка в бармена. Напомним, как в Виннице задержали местных бандитов, которые похитили и пытали местного бармена.