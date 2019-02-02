В байопике "Стардаст" легендарного певца и музыканта Дэвида Боуи сыграет 35-летний британский актер и музыкант Джонни Флинн, известный по сериалам "Вспомнить все связи" и "Гений". Об этом сообщает издание Vanity Fiar.

По задумке создателей, лента "Стардаст" расскажет о жизни музыканта в начале семидесятых, когда он впервые поехал в США и вдохновился на создание альтер-эго Зигги Стардаста. Впервые в образе агендерного Зигги Дэвид Боуи появился на сцене в 1972 году.

Режиссером фильма станет Гэбриел Рэндж, а автором сценария - Кристофер Белл. Кроме Флинна в ленте появятся актеры Джена Мэлоун ("Неоновый демон") и Марк Мэрон ("Блеск"). Съемки должны начаться в июле 2019.

Впрочем, 47-летний сын Боуи, британский кинорежиссер Дункан Джонс, написал в Twitter, что "в его нынешнем виде в этом фильме не будет музыки отца, и я не могу себе этого представить". Он также добавил, что семья не давала своего благословение на создание фильма.

Фото: twitter.com/manmademoon

Сын Боуи также отметил, что в фильме не будут показаны выступления его отца. В дополнение к своим жалобам на фильм, Данкан Джонс рассказал, что видит возможную картину о своем отце как анимационный фильм с Нилом Гейманом в качестве сценариста и Питером Рамси ("Человек-паук: Через вселенные") в режиссерском кресле. Он намекнул, что если Гейман и Рамси хотят заняться эти проектом, то они знают, где его найти.

Продюсеры заявили, что хотели бы уточнить, что фильм не является биографическим. "Это моментальный фильм о переломном моменте в жизни Дэвида, и он не зависит от музыки Боуи", - говорится в заявлении создателей.

Дэвид Боуи в молодости

Джонни Флинн сыграет молодого Дэвида Боуи Фото: Uznayvse

Как сообщала "Страна", первую аудиозапись Дэвида Боуи продали на аукционе при невероятном ажиотаже.

Напомним, Дэвид Боуи и после смерти продолжает собирать престижные награды.