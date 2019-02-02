В Сумах в частном дворе взорвался автомобиль, когда водитель сел за руль и завел машину. Об этом сообщает ТСН.

Взрывной волной вырвало ворота в гараже и разрушило крышу, которая привалила авто. Из-под обломков водителя доставали родственники и соседи. "Взрыв был мощный, потому что дом затрясло. Я испугалась, выскочила сюда. И выскочила соседка, чтобы вызвать скорую и пожарку", - рассказала соседка Галина Романова.

21-летний пострадавший выжил, с ожогами лица и рук он был госпитализирован в больницу. Эксперты не нашли на месте следов взрывчатки, предполагается, что произошла утечка из газового оборудования, которым оборудована машина. "Вероятно, в автомобиле была какая-то неисправность, которая позволяла вытекать газу, и на момент, когда возникла электрическая искра - произошел взрыв того объема газа, утечка", - рассказал руководитель взрыво-технического отдела полиции в Сумской области Олег Евлаш.

Как сообщала "Страна", на украино-польской границе взорвался грузовик, водитель в реанимации.

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