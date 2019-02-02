Украинский военнослужащий разведчик из подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады, который исчез 23 января, оказался в плену у боевиков. Такое заявление сделали представители 79-й десантно-штурмовой бригады на свой странице в социальной сети.

По их словам, боевики разместили видеозапись, на которой находился их исчезнувший сослуживец Николай Гриненко, о котором ничего не было известно с тех пор, как он пропал с боевой позиции 23 января этого года.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - отметили в бригаде.

Также военные заявили, что все сказанное Гриненко на камеру оккупантов "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссирован кремлевской пропагандой видео в" Донецких подвалах "".

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялся колоссальное психологическое давление. Используется все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/ 79 десантно-штурмова бригада Миколаїв

До этого сообщалось, что на Донбассе получил ранение украинский военный в результате шести обстрелов позиций операции объединенных сил со стороны незаконных вооруженных формирований.

Также 1 февраля стало известно, что президент Украины утвердил сроки призыва и увольнения военнослужащих в 2019 году.