Представители ООН объяснили почему со словом "Украина"употребляют предлог "на", а не "в". Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.

Как пояснили в ООН, использование русского языка в организации регулируется его литературными нормами. В соответствии с ними следует употреблять конструкцию "на Украине". Представители организации также отметили, что русский является одним из шести ее официальных языков.

Напомним, изначально пользователи соцсети раскритиковали организацию за употребление словосочетания "на Украине" в посте об исследовании, которое касалось эпидемии ВИЧ и СПИД в стране. В ответ на это некоторые пользователи начали публиковать в комментариях выдержку из "Справочника по правописанию и литературной правке" Д. Э. Розенталя. Однако согласно справочной службе "Грамота.ру", вариант написания "на Украине" - результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он является литературной нормой.

Этот пост вызвал изначальный спор о правильном употреблении "на Украине"

"Вот как раз за нормами русского языка пишется в Украине, а НА Украине пишется только на кремлевско-бурятском языке", - не утихают споры в соцсети. Впрочем, в ветке быстро забыли про "на Украине"/"в Украине" и начали обсуждать "за нормами"/"по нормам".

Правильность употребления предлога объясняют географическим принципом, по принципу правильного употребления писателями и поэтами. Впрочем, на эти правила находятся и свои исключения, поэтому спор длится.

Как сообщала "Страна", Google вызвали в Госдуму из-за украинского Крыма в интернете.

Напомним также, что в России намерены ввести штрафы за публикацию карты страны без аннексированного Крыма.