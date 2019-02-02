Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что при помощи лакмусовой бумаги невозможно измерить уровень кислотности своего организма, еще более неправильным будет выбирать свой рацион на основе результата такого экспресс-теста. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Речь идет о популярной диете, которая предусматривает отказ от продуктов, которые "закисляют" наш организм. Вроде как такие продукты вызывают снижение показателя pH (водородного показателя), в результате чего возникает вредная для нас кислая среда. Это, по мнению адептов теории закисления, способствует набору лишнего веса, вредит костям и негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Однако польза щелочной диеты для организма сильно преувеличена, считает Супрун.

"Диета предусматривает уменьшение употребления "кислых" продуктов - мяса, яиц, пшеницы и других зерновых, сахара, молочных продуктов, кофеина, алкоголя, то есть тех, которые снижают уровень кислотности организма. Сторонники теории закисления считают, что можно измерить показатель кислотности всего организма, измерив показатель pH мочи. И в случае, если он повышен, обвиняют упомянутые выше продукты и советуют от них отказываться. Однако единого показателя кислотности организма не существует", - сообщила Супрун.

По словам Супрун, даже хронические болезни не влияют на кислотность крови. Среда в желудке всегда будет кислая, а в двенадцатиперстной кишке - щелочная. Это не зависит от определенных продуктов. Некоторые адепты этой диеты считают ее эффективной в отношении предотвращения рака. Однако это не так. "Опухолевый рост обусловливают различные факторы: канцерогены, генетическая предрасположенность, радиоактивное излучение, иммунодефицитные состояния, гормональные нарушения, рацион - но не кислотность", - уверяет эксперт.

Как сообщала "Страна", Ульяна Супрун напомнила украинцам, что есть яйца важнее куриных.

Также она сообщала украинцам о пользе углеводов и сладостях после спортивных занятий.