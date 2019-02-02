Нет продуктов, которые "закисляют" организм. Супрун развеяла мифы о пользе щелочной диеты
Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что при помощи лакмусовой бумаги невозможно измерить уровень кислотности своего организма, еще более неправильным будет выбирать свой рацион на основе результата такого экспресс-теста. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Речь идет о популярной диете, которая предусматривает отказ от продуктов, которые "закисляют" наш организм. Вроде как такие продукты вызывают снижение показателя pH (водородного показателя), в результате чего возникает вредная для нас кислая среда. Это, по мнению адептов теории закисления, способствует набору лишнего веса, вредит костям и негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Однако польза щелочной диеты для организма сильно преувеличена, считает Супрун.
"Диета предусматривает уменьшение употребления "кислых" продуктов - мяса, яиц, пшеницы и других зерновых, сахара, молочных продуктов, кофеина, алкоголя, то есть тех, которые снижают уровень кислотности организма. Сторонники теории закисления считают, что можно измерить показатель кислотности всего организма, измерив показатель pH мочи. И в случае, если он повышен, обвиняют упомянутые выше продукты и советуют от них отказываться. Однако единого показателя кислотности организма не существует", - сообщила Супрун.
По словам Супрун, даже хронические болезни не влияют на кислотность крови. Среда в желудке всегда будет кислая, а в двенадцатиперстной кишке - щелочная. Это не зависит от определенных продуктов. Некоторые адепты этой диеты считают ее эффективной в отношении предотвращения рака. Однако это не так. "Опухолевый рост обусловливают различные факторы: канцерогены, генетическая предрасположенность, радиоактивное излучение, иммунодефицитные состояния, гормональные нарушения, рацион - но не кислотность", - уверяет эксперт.
Как сообщала "Страна", Ульяна Супрун напомнила украинцам, что есть яйца важнее куриных.
Также она сообщала украинцам о пользе углеводов и сладостях после спортивных занятий.