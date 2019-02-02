Пожар на строительных складах Дарынка у станции метро "Лесная" набирает все больших масштабов. По состоянию на 20:30 площадь пожара достигла около 10,5 кв.м. Существует угроза распространения огня. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, жертв и пострадавших на месте пожара нет. Адрес ЧП - улица Красноткацкая, 69. К тушению пожара привлечены 135 человек личного состава и 34 единицы техники ГосЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", пожар возник около полудня. К 15:00 площадь возгорания увеличилась до 8 000 квадратных метров. Установили владельца загоревшихся складов - ООО "Адонис Проект".

По состоянию на 17:40 площадь пожара составила 10 500 квадратных метров, в огне работает 123 спасателя и 31 единица техники. Также появилась информация о пострадавшем из числа спасателей, однако она не подтвердилась.