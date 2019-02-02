В субботу, 2 февраля, президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с инициативой о проведении в стране досрочных парламентских выборов, как того требовали европейские страны. Соответствующее заявление он сделал на сегодняшнем митинге своих сторонников в Каракасе, сообщает ТАСС.

"Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", - сказал Мадуро. Венесуэльский лидер уточнил, что соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. Затем к участию в его обсуждении будет приглашено население страны.

Напомним, 26 января, Мадрид, Париж, Нидерланды назвали свои условия для признания президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Мадуро должен в течение восьми дней объявить в стране о проведении выборов.

В США также призвали американских граждан выехать из Венесуэлы.