По состоянию на 2 февраля в Центральную избирательную комиссию были поданы документы от более чем 70 желающих пройти регистрацию в качестве кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, передает "РБК-Украина".

"В целом заявления о регистрации кандидатами в ЦИК подали более 70 человек. Из них 28 человек зарегистрированы кандидатами. 22 лицам было отказано в регистрации", – заявил он. Также Хивренко напомнил, что Центризбирком будет принимать документы для регистрации до 3 февраля – их можно будет подать с 9:00 до 24.00.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании состоялся 31 декабря 2018 года. Стоит отметить, что действующий президент Украины Петр Порошенко, объявивший о своем выдвижении на второй президентский срок 29 января, все еще не подал документы в ЦИК.

До этого сообщалось, что 2 февраля в ЦИК подали документы футболист Журавлев, экономист Новак, журналистка Юлия Литвиненко и другие. Кроме того, сегодня список претендентов в кандидаты пополнил политтехнолог и фигурант секс-скандала в ГБР Петров.

Напомним, что в субботу, 2 февраля, Центризбирком отказал лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии "Розумна сила" Александру Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты.