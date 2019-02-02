Глава МВД Арсен Аваков считает провокацией и нападением на свободк прессы досрочное освобождение с должности главы национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании, о котором стало известно в четверг, 31 января. Об этом Аваков заявил в субботу, сообщает пресс-служба МВД.

"Я не думаю, что хорошая идея в это время обкатывать технологии и ограничивать прессу. Я не думаю, что хорошая идея отстранить за два месяца до выборов главу Общественного телевидения непонятным образом. Мы сейчас внимательно за этим наблюдаем", - сказал Аваков.

"Я думаю, что там есть, с чем разобраться. Скажу больше: я не вижу факта этого увольнения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов", - заявил он.

Уволенный глава "Общественного ТВ" Зураб Аласания рассказал "Стране", как от него требовали закрыть программу, где показали сюжет про Порошенко и Мальдивы, и как Банковая пыталась влиять на политику канала.

Напомним, на фоне увольнения Аласании, украинские журналисты создали движение против цензуры.