Иран представил новую крылатую ракету, которая имеет дальность полета до 1350 километров. Об этом пишет Reuters.

Ракета называется "Ховейзе", она прошла испытания 2 февраля, в день празднования 40-й годовщины Исламской революции. Таким образом, Иран расширил программу в части баллистических ракет, вопреки оппозиции США и обеспокоенности европейских стран. Тегеран говорит, что программа является исключительно оборонительной. "Эта крылатая ракета требует очень короткого времени для своей готовности и может летать на небольшой высоте", - сказал министр обороны Амир Хатами во время церемонии открытия.

Напомним, в начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Как сообщала "Страна", США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном выходе России из ракетного договора. Он также распорядился о создании в РФ новой гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Страна ранее анализировала, начнется ли гонка вооружений после выхода США из горбачевского договора по ракетам и что это значит для Украины.