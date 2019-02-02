В Полтаве ребенок пострадал из-за ледяной глыбы, которая свалилась ей на голову с крыши одного из домов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

По сообщению правоохранителей, инцидент произошел 2 февраля, около 13:00, возле остановки общественного транспорта "Зыгина" по улице Соборности. С крыши одного из домов оторвалась ледяная глыба, которая нанесла тяжелую травму головы малолетней девочке. В настоящий момент ребенок находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия стражи порядка открыли уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование.

Фото: pl.npu.gov.ua

До этого сообщалось, что с крыши львовского рынка на голову женщине рухнула снежная глыба. Также ранее "Страна" писала, что в Харькове с крыши здания сняли 100-килограммовую сосульку.