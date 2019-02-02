Незаконные вооруженные формирования в субботу, 2 февраля, осуществили шесть обстрелов позиций операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"На протяжении текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник шесть раз обстрелял позиции наших войск. (…) Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говоррится в сообщении.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское и дважды из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневое. Также позиции украинских войск были обстреляны в районе хутора Вильный из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Красногоровка.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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