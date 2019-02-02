В Киеве седьмой час пожарные пытаются потушить масштабный пожар на складах возле "Дарынка": площадь пожара уже превысила масштабы футбольного поля. Об этом сообщает "Информатор".

Складские помещения возле "Дарынка" загорелись около полудня. Несмотря на оперативное прибытие пожарных бригад, локализовать пожар им все еще не удалось. По состоянию на 17:40 площадь пожара составляет 10 500 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные подтвердили возгорание, однако не смогли установить его источник. Уже на тот момент возможная площадь пожара составила 600 квадратных метров. Тогда же появилась первая информация о том, что огонь может распространиться на склад фармацевтической фирмы.

По словам пресс-офицера ГосЧС Светланы Водолаги, представители фармацевтической фирмы заверили: на складе не хранится никаких опасных веществ. Тем не менее, уже с 13:30 на месте событий находилась полевая химико-радиологическая лаборатория, которая постоянно собирает пробы воздуха. Также спасатели предоставили скорректированные цифры по масштабам пожара: огонь распространился на площадь в 5 000 квадратов, борьбу с ним ведут 96 пожарных и 23 единицы основной и специальной техники. Несмотря на сложности с доступом в помещения, спасателям удалось вытащить из горящего склада несколько газовых баллонов. Таким образом, отметила Водолага, удалось избежать возможных взрывов.

К 15:00 локализовать пожар не удалось. Площадь возгорания увеличилась до 8 000 квадратных метров. На месте работали 105 пожарных и 23 единицы техники. Мобильная лаборатория не зафиксировала наличия вредных веществ в воздухе. Установили владельца загоревшихся складов - ООО "Адонис Проект".

По состоянию на 17:40 площадь пожара составила 10 500 квадратных метров, в огне работает 123 спасателя и 31 единица техники. Также появилась неподтвержденная информация о первом пострадавшем. Им стал один из спасателей, которые уже седьмой час бьются над локализацией возгорания. Сейчас появилась угроза распространения огня на расположенное вблизи здание.

Фото: kiev.informator.ua

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