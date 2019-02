Во Франции 2 февраля участники движения "желтые жилеты" вновь вышли на улицы для проведения еженедельных акций протеста против правительства. Об этом, ссылаясь на сообщения парижских СМИ, пишет Интрефакс.

Во французской столице в акции принимают участие тысячи человек, которые проводят марш с целью запретить полиции применять наиболее травмоопасные средства для разгона демонстрантов. Кроме того, акции "желтых жилетов" проходят в Марселе, Валансе, Бордо, Тулузе. По фотоснимкам видно, что в них участвуют тысячи человек, однако официальных данных по численности демонстрантов пока не поступало.

По информации ТАСС, в ответ на провокации групп особо агрессивно настроенных участников демонстрации, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы. Как сообщает агентство, инцидент произошел на бульваре Сен-Мартен, который прилегает к площади Республики.

Агрессивные участники митинга подошли к полицейскому кордону и начала провоцировать полицейских. В правоохранителей полетели камни и дымовые шашки. Также манифестанты предприняли попытку заблокировать дорогу. После чего стражи порядка несколько раз дали залп из водометов по толпе.

Фото: Twitter/@Jacpoludek

BREAKING: Police are currently clashing with Yellow vest protesters in Paris. #ActeXII #GiletsJaunes #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/fYlkSusRhQ