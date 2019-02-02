В Днепре при смене бумажного паспорта книжечкой на ID-карту сложно минимизировать ошибки аппарата. Так, в паспортном столе сотрудница миграционной службы в графе "семейное положение" вместо имени мужа вписала имя владелицы паспорта. Об этом сообщает "Информатор".

При просмотре данных карты можно увидеть, что Анна замужем за Анной. Журналисты обратились в сервисный центр, где стало известно, что изменить информацию чипа можно в загсе, но там нет должного оборудования или в миграционной службе, но туда необходимо записываться в электронную очередь или ждать в физической очереди. Также сотрудник центра добавил, что пока неизвестно, когда во всех инстанциях появится необходимое оборудование.

Напомним, ID-карта - это новая форма паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем. В него вносится название государства, название документа, имя, пол, дата рождения, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, номер самого документа, дата его выдачи и окончания срока его действия, код уполномоченного субъекта, который выдал паспорт, место рождения, оцифрованное изображение лица и подпись владельца карты. Эта информация дублируется на электронный чип. Туда же добавляется и информация, которую можно изменить. Например, регистрация места жительства, семейное положение или информация о детях. Эти данные можно будет добавлять на электронный носитель без необходимости перевыпускать документ.

Как сообщала "Страна", суд разрешил не оформлять ID-паспорт тем украинцам, которые боятся числа зверя.

Ранее Верховный Суд объяснил, почему украинцы не обязаны оформлять ID-карту вместо обычного паспорта.