Сегодня, 2 февраля, на 78-м году жизни скончался известный диктор и телеведущий Роман Лемеха. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

"2 февраля 2019 года, на 78-м году жизни перестало биться сердце легенды украинского телевидения, культового диктора, чрезвычайно талантливого и добродушного человека, патриота родной земли Романа Лемеха. Для многих украинцев его голос остался эталонным голосом их юности, любви, ежедневных радостей. Его не только любили и уважали, но и считали родным человеком. Он прошел своим путем, который не всегда был усыпан лепестками, к сожалению, было немало шипов. И по-живому его резали не раз. Теперь можем признать, что его истинный путь – путь настоящего украинца: пройти через славу, всеобщее обожание и отдать все, что ты можешь, своему народу, ничего не взяв взамен. Да, он гордый и счастливый, ведь жил честно и светло. Каждый день своей работы он считал не своей заслугой, а своим большим счастьем", – написал на своей странице журналист Михаил Маслий.

Роман Лемеха в течение 23 лет (1977-2000 гг.) вел программу "Концерт вітань" на Львовском телевидении. В 1991 году получил звание заслуженного артиста Украины. Со школьных лет дружил со знаменитым актером театра и кино Богданом Ступкой. На телевидении Роман Лемеха проработал почти 50 лет.

Михаил Маслий. Фото: Mykhajlo Masliy/Facebook

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