В воскресенье, 3 февраля, погода в Украине будет облачной, осадков не ожидается. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

В центральных областях пасмурная погода сохранится, но дождей и снега не ожидается. Температура воздуха ночью 0…+3°С, днем +3…+6°С.

На западе Украины синоптики также не прогнозируют осадки, в целом воскресенье выдастся довольно теплым, а в Ужгород придет весеннее тепло - до +13°С днем. Температура воздуха ночью 0…+4°С, днем +4…+7°С.

В северных регионах сохранится облачная и сухая погода. Температура воздуха ночью 0…+3°С, днем 0…+5°С.

Жителям восточных областей также не стоит ожидать солнце - весь день будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+3°С, днем -1…+8°С.

На юге страны столбики термометров не будут опускаться ниже нуля даже ночью. Погода будут облачной и сухой. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днем +7…+12°С.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик рассказала, какой погодой Украина встретит февраль. Жителям страны стоит опасаться сосулек и луж на льду.

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