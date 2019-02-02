Погода в Украине на 3 февраля. Температура поднимется до +13
В воскресенье, 3 февраля, погода в Украине будет облачной, осадков не ожидается. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.
В центральных областях пасмурная погода сохранится, но дождей и снега не ожидается. Температура воздуха ночью 0…+3°С, днем +3…+6°С.
На западе Украины синоптики также не прогнозируют осадки, в целом воскресенье выдастся довольно теплым, а в Ужгород придет весеннее тепло - до +13°С днем. Температура воздуха ночью 0…+4°С, днем +4…+7°С.
В северных регионах сохранится облачная и сухая погода. Температура воздуха ночью 0…+3°С, днем 0…+5°С.
Жителям восточных областей также не стоит ожидать солнце - весь день будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью -1…+3°С, днем -1…+8°С.
На юге страны столбики термометров не будут опускаться ниже нуля даже ночью. Погода будут облачной и сухой. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днем +7…+12°С.
Карта: meteo.gov.ua
Напомним, синоптик рассказала, какой погодой Украина встретит февраль. Жителям страны стоит опасаться сосулек и луж на льду.
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