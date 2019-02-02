Сегодня, 2 февраля, сепаратисты обстреляли в Чермалыке (35 км от Мариуполя, неподконтрольная Украине территория - прим. ред.) автобус ритуальной службы по дороге на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

"Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников", - говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по координации и контролю сторон.

На правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин. "Лишь чудом пули не задели пассажиров", - подчеркивается в сообщении. После прибытия на кладбище водителю удалось вывести автобус из-под обстрела и вернуться в безопасное место. Затем боевики еще какое-то время обстреливали кладбище. "Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации с обстрелами населенных пунктов, что ставит под угрозу жизни и здоровье гражданского населения. Боевики продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права", - указано в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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