Украинская биатлонистка Екатерина Бех принесла Украине победу в спринтерской гонке юниорского чемпионата мира, который проходит в словацком Брезно-Осрбли. 20-летняя спортсменка закрыла все мишени и показала лучшее время в гонке. Об этом сообщает iSport.ua.

Хотя на первом круге лучший ход продемонстрировала Анна Кривонос, но промах на заключительной стрельбе не позволил украинке побороться за медали. Также в гонке принимали участие Анна Коваленко и Валерия Дмитренко, которые даже при чистой стрельбе не смогли бы бороться за призы, поскольку много проиграли на лыжне.

Стоит отметить, что это первая медаль нынешнего юниорского чемпионата мира и, конечно же, прекрасные шансы на победу в пасьюте.

Фото: YouTube

Как сообщает "Укринформ", второй на финиш пришла Камила Жук из Польши (12,1 секунды отставания, 2 промаха), третьей - Ханна Кебингер (14,0, 0). Другие украинки показали такие результаты: 10-е место - Анна Кривонос (+31,30, 1), 19-е - Валерия Дмитренко (+1.01,9, 0), 53-е - Анна Коваленко (+2.27,6, 2). Всего на старт гонки вышли 90 биатлонисток.

Напомним, в августе 2018 года три перспективные биатлонистки из России приняли решение выступать под желто-синим флагом. Это 20-летняя Екатерина Бех, ее ровесница Анастасия Рассказова и 18-летняя Оксана Москаленко - три юниорки.

Ранее капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сообщила, что лесбиянок среди ее напарниц по команде - нет.

Как сообщала "Страна", Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине.

Напомним, российский тренер по биатлону Андрей Прокунин подписал контракт с Федерацией биатлона Украины. Андрею Прокунину 39 лет. За свою карьеру биатлониста она дважды становился чемпионом мира по летнему биатлону, чемпионом и призером зимней Универсиады 1999 года, многократный чемпион России.