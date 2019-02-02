Третья ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в полуфинале теннисного турнира WTA, который состоялся 2 февраля в Хуахине. Об этом пишет Tribuna.

Украинка обыграла 98-й номер мирового рейтинга из Польши Магду Линетт со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась полтора часа, матч прервался из-за погодных условий.

За выход в финал украинка получит 21 400 долларов и 180 очков рейтинга. Даяна Ястремская сыграет с Айлой Томлянович, которая во втором полуфинале обыграла Тамару Зиданшек – 6:4, 6:1.

Томлянович и Ястремская однажды уже встречалась, в 2018 году матч завершился победой украинки. Если в 2019 году Даяна снова выиграет, то она станет 34-й ракеткой мира. На данный момент она заняла 47-е место в рейтинге.

Финальный матч состоится 3 февраля. Ориентировочное время начала встречи – 7:00.

Видео: YouTube/ WTA

Напомним, украинские теннисистки Свитолина и Ястремская легко преодолели первый круг Australian Open.

Также мы писали, что в третьем круге Australian Open Ястремская проиграла Серене Уильямс и расплакалась.