В субботу, 2 февраля, в сирийском Алеппо обрушился жилой дом, в результате инцидента есть погибшие. Об этом сообщает информагентство SANA.

Сообщается, что происшествие случилось в квартале Салах-эд-Дин. Обрушившийся дом, по информации полиции, был построен незаконно и насчитывал пять этажей. Он был поврежден террористами.

После инцидента была проведена спасательная операция. Всего погибли 11 человек, одного удалось спасти. По состоянию на вечер субботы, 2 февраля, поиски пострадавших завершены.

Фото: sana.sy

Напомним, в ноябре 2018 власти Сирии заявили, что снарядами с ядовитым газом были обстреляны районы города Алеппо. В результате атаки пострадали более 100 человек.

Также мы писали, что под Харьковом обрушилась крыша жилого дома, который построили еще до Наполеона.