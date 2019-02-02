Площадь пожара в складском помещении строительных материалов возле станции метро "Лесная" в Киеве составляет 10,5 тыс. кв.м, что превышает размеры футбольного поля (70 на 108 метров или 7 тыс. 560 кв.м). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает ГосЧС Украины.

"По состоянию на 16:30 площадь пожара составляет 10 тыс. 500 кв.м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. К тушению пожара привлечены 123 человека личного состава и 31 единица техники ГосЧС.

Напомним, пожар возник около полудня субботы в складском помещении ООО "Адонис Проект" (200х150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона. Сложность ликвидации пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее площадь пожара увеличилась до 8 тысяч метров. Спасатели тушат горящий склад на Дарнице около 6 часов (пожар начался в 11:52).

Напомним, пожары на территории местного рынка "Дарынок" около метро Лесная случаются часто. К сожалению, все они завершаются трагически. Так, несколько лет назад при пожаре на Лесном массиве погибла женщина, которая работала продавцом секонд хенда. Из-за масштабных пожаров в 2016 году закрыли сразу две станции метро.