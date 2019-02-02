В субботу, 2 февраля, политтехнолог Владимир Петров, который вчера перевел взнос для регистрации кандидатом, подал документы в Центральную избирательную комиссию. Об этом он сообщил "Стране".

"Две очень милые женщины и один милый мужчина приняли документы очень быстро - буквально за 10 минут мы управились. Это не идет ни в какое сравнение с тем количеством времени, которое я заполнял декларацию о доходах. 18 часов я потратил на то, чтобы разобраться с тем, как заполнять декларацию... Теперь я могу делать это за деньги для других людей - заполнять или консультировать. Обращайтесь: я думаю, вашими деньгами я буду полполнять свой фонд - и за эти деньги печатать билборды и другие замечательные вещи делать", - рассказал Владимир Петров.

Документы сотрудники ЦИК приняли, результаты их рассмотрения будут известны в скором времени.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, политтехнолог заявил "Стране" о своем намерении баллотироваться в президенты Украины 10 декабря. Он известен тем, что его обвиняют в организации громкого секс-скандала в ГБР, вспыхнувшего в ноябре 2018 года. Тогда студентка КПИ Наталья Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила о домогательствах и угрозах со стороны мужа замглавы Бюро Александра Варченко, занимающего высокий пост в полиции. На следующий день девушка обратилась в прокуратуру с заявлением, но к вечеру выложила у себя на странице пост с извинениями, после чего исчезла из соцсетей. Позже оказалась, что история с домогательствами была инсценирована.

После этого Петрова объявили одним из организаторов провокации. В качестве меры пресечения политтехнологу дали круглосуточный домашний арест. Кроме того, из банковской ячейки Петрова следствие изъяло 230 тысяч долларов.