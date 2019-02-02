В среду, 30 января, Печерский райсуд Киева отменил арест имущества компании Stichting Administratiekantoor LVV (Нидерланды), связанной с экс-министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко. Об этом 2 февраля сообщил "Судебный репортер".

В определении следственного судьи Виталия Писанца не указаны мотивы такого решения. Полный текст документа должны были озвучить 1 февраля, в Госреестр судебных решений по состоянию на утро 2 февраля его еще не внесли. Суд снял арест с 20 земельных участков, трех жилых домов, одной квартиры и двух машиномест. Решение обжалованию не подлежит.

напомним, Захарченко возглавлял Министерство внутренних дел Украины с ноября 2011 года до начала 2014 года. После смены власти в феврале 2014 года бежал из страны. В декабре 2015 года сообщалось, что он устроился работать экспертом в комитет по собственности Госдумы РФ.

Напомним, 24 января закончилась судебная эпопея по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Его осудили на 13 лет по двум статьям – госизмена и развязывание войны. А вот по третьей – призывы к нарушению территориальной целостности – признали невиновным.

Как сообщала "Страна", Печерский райсуд Киева в августе 2018 года разрешил повторно задержать Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бывшего начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка с целью избрания меры пресечения в рамках уголовного производства по делу митрополита Александра Драбинко.

Ранее в СБУ заявили, что накрыли сеть, которую плели люди экс-главы МВД Захарченко.