Позиция США по спору между Венгрией и Украиной в вопросе украинского закона об образовании, который касается языка нацменьшинств, сместилась в сторону поддержки Будапешта. Об этом пишет проект либеральных венгерских журналистов Direkt36 со ссылкой на дипломатическую телеграмму, присланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо.

Телеграмма содержит подробности беседы между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, которая состоялась 18 декабря в Вашингтоне. "В украинском случае американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии о националистическом отношении Украины и опасного прецедента, который может создать ее закон об образовании", - говорится в документе.

Митчелл якобы признал, что "отрицание Венгрии в вопросе закона об образовании Украины относительно меньшинств являются законными, и США постоянно поднимают этот вопрос перед украинской стороной". "Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто", - говорится в материале.

Однако дипломатия Венгрии и США очень далека от полного согласия по вопросу Украины. Митчелл пожаловался Мадяру, что венгерский премьер Виктор Орбан говорил об Украине как о "буферном государстве". По словам Митчелла, он считает, что в "фундаментальном интересе" Венгрии лежит то, чтобы Украина стала частью Запада, и что Украина может служить примером того, что "небольшое государство может установить политическую независимость от России".

Как сообщала "Страна", Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Напомним, в ЕС также раскритиковали украинизацию школ. А ректор закарпатского института сравнила отношение к украинским венграм с фашизмом.