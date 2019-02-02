Генпрокурор Юрий Луценко оставил комментарий в соцсети Facebook, а в ответ на него набросились другие комментаторы с одним и тем же вопросом: "Кто заказал Катю Гандзюк?". Атака на генпрокурора произошла в комментариях под постом журналиста Алексея Братущака, посвященному вопросу съезда партии "Народный фронт" 2 февраля.

"Что скажете? Юлю затравили за военных на ее съезде. А Сени можно?" - написал Братущак. Пост прокомментировал генпрокурор, написав: "Потому что в НФ треть фракции - с фронта. И до сих пор регулярно волонтерят".

Так как комментарии у журналиста оказались открыты для любого пользователя, множество неравнодушных присоединились к ветке, оставляя один и тот же комментарий, обращенный к Луценко, "Кто заказал Катю Гандзюк?". Несколько человек также поинтересовались: "И что? Чем эти лучше тех?".

Ранее Луценко заявил, что знает заказчиков убийства Гандзюк. Также "Страна" писала , что СБУ объявили в розыск подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.