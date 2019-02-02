14 февраля, в День святого Валентина, Центральный отдел государственной регистрации браков (проспект Победы, 11) и Соломенский отдел ЗАГС (бульвар Вацлава Гавела, 1/28) будут регистрировать браки в продленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

Желающие смогут не только зарегистрировать брак, но и обновить обеты любви. "Чтобы зарегистрировать брак, нужно подать заявление в ЗАГС за месяц до выбранной даты. Не ждать месячного срока и быстро жениться могут те пары, которые уже имеют общих детей или ждут пополнения", - объяснили в пресс-службе.

Кроме того, с помощью проекта "Брак в сутки" все молодожены могут зарегистрировать брак уже в день обращения. Сейчас в столице такую быструю регистрацию осуществляют шесть аккредитованных субъектов. "В прошлом году в День влюбленных поженились почти 200 пар. Сколько будет в этом году, увидим позже", - сказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Отметим, что в 2018 году 14 февраля был зафиксирован самый длинный рабочий день в ЗАГСах за всю 100-летнюю историю юстиции. Последняя пара в столице зарегистрировала брак в 23:22.

Фото: justicekyiv.gov.ua

Напомним, киевлянки стали меньше рожать и чаще разводиться. В РАГСах утверждают, что инициаторами разводов чаще всего становятся женщины, в том числе и из-за того, что их мужья не хотят иметь детей.

Как сообщала "Страна", в Украине могут появиться не только экспресс-браки, но и быстрые разводы. Сельсоветы смогут регистрировать брак и разводить супругов с детьми без суда, если это совместное решение мужа и жены.

Напомним также, что популярные в последнее время экспресс-браки могут вызвать бум разводов и разгул брачных аферистов.