В субботу, 2 февраля, генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента. Его видеообращение в Twitter опубликовал пользователь Gabriel Bastidas.

"C гордостью патриота и демократа я сообщаю, что ...признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", - говорит Франсиско Эстебан Янес Родригес.

Кроме того, он заявил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 2 февраля 2019 г.

Напомним, 24 января министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что военные поддерживают президента Николаса Мадуро, а не спикера парламента Хуана Гуайдо.

Также мы писали, что 31 января в Европарламенте одобрили резолюцию, признающую Хуана Гуайдо и.о. президента Венесуэлы.