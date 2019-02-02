В пострадавших от ядерных бомбардировок Хиросиме и Нагасаки считают, что Япония должна стать посредником между США и Россией, чтобы остановить процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Это шок. Чрезвычайно беспокоит то, что в результате выхода из договора могут появиться новые страны, обладающие ядерным оружием, а гонка вооружений станет безграничной. Есть еще 6 месяцев до осуществления выхода из договора. Японское правительство должно стать посредником, чтобы остановить процедуру выхода из договора", - сказал глава Японской ассоциации организаций, объединяющих пострадавших от ядерного и водородного оружия Тосиюки Мимаки телеканалу NHK.

Президент России Владимир Путин также заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.



Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

