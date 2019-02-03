США сохраняют в Сирии военный контингент численностью две тысячи человек. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

"2 тыс. человек", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, сколько американских военных сейчас находится в Сирии.

"Они начинают (уходить оттуда) по мере того, как мы устанавливаем контроль над оставшейся территорией "халифата" (контролируемой группировкой "Исламское государство" - Ред.). Они будут перемещены на нашу базу в Ираке, а в итоге некоторые из них отправятся домой", - отметил Трамп.

Президент добавил, что намерен также сохранить присутствие войск в Ираке, чтобы контролировать Иран.

"Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу. Мы можем ее сохранить", - подчеркнул Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал условия полного выхода армии Штатов из Афганистана.

Также Трамп поздравил главу парламента Венесуэлы Гуайдо с началом президентства.