Дональд Трамп оставил в Сирии военный контингент США в две тысячи человек
США сохраняют в Сирии военный контингент численностью две тысячи человек. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.
"2 тыс. человек", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, сколько американских военных сейчас находится в Сирии.
"Они начинают (уходить оттуда) по мере того, как мы устанавливаем контроль над оставшейся территорией "халифата" (контролируемой группировкой "Исламское государство" - Ред.). Они будут перемещены на нашу базу в Ираке, а в итоге некоторые из них отправятся домой", - отметил Трамп.
Президент добавил, что намерен также сохранить присутствие войск в Ираке, чтобы контролировать Иран.
"Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу. Мы можем ее сохранить", - подчеркнул Трамп.
Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал условия полного выхода армии Штатов из Афганистана.
Также Трамп поздравил главу парламента Венесуэлы Гуайдо с началом президентства.