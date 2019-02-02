Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что накануне выборов президента правоохранители уже расследуют девять уголовных дел, связанных с нарушениями, допущенными в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас уже 9 уголовных дел, а не административных нарушений, в том числе касающиеся публикации рекламы не из избирательного фонда, в том числе, где речь идет о нападениях на кандидатов и наблюдателей", - сказал Арсен Аваков.

При этом глава МВД не уточнил, против кого именно заведены производства и о каких статьях УК Украины идет речь.

Напомним, в январе Аваков сообщил о 91 обращении от граждан и общественных организаций, поступивших в Министерство внутренних дел и Нацполицию с начала президентской избирательной кампании в ходе проведения предвыборной агитации.

Также мы писали о том, что украинские выборы на 50% финансируются за счет теневых средств, но за это никого не накажут.