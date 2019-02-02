В субботу, 2 февраля, в Киеве суд арестовал водителя, которого подозревают в том, что именно он стал виновником масштабного ДТП на площади Победы в Киеве 31 января. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на странице в Facebook.

Решение вынес Шевченковский районный суд столицы. В качестве меры пресечения водителю Audi назначили содержание под стражей на протяжении двух месяцев без возможности внести залог. Таким образом, мужчина должен пробыть в СИЗО до 1 апреля 2019 года.

По словам Максимец, водитель Audi ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также мужчину подозревают в совершении еще одного преступления — в препятствовании работе журналистов. Подозреваемый мешал съемочной группе снимать его друга, которого поймали нетрезвым за рулем. Он сломал видеокамеру. На заседание мужчину доставили на каталке в сопровождении врачей.

Отметим, что 31 января Audi с подозреваемым за рулем на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. Машины столкнулись. Позже стало известно, что водитель Mazda, 47-летняя женщина, скончалась от полученных травм по дороге в больницу.

Скриншот, фото, видео: Facebook/ Надія Максимець

Напомним, позозреваемого в виновности в ДТП в Киеве с участием пяти авто держали под охраной в больнице.

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