В субботу, 2 февраля, в Кривом Роге прошел автопробег в память о погибшем украинском музыканте Андрее Кузьменко (Кузьма Скрябин). Об этом передает "Первый городской".

В акции приняли участие окол 30 авто. Колонна стартовала в центре города. Участники приехали к месту аварии, в которой погиб Андрей Кузьменко. На автопробег приехали также жители Днепра и Каменского.

У памятника музыканту собрались около 100 человек. Священники также провели панихиду. В память об артисте зажгли лампадки, и возложили цветы.

Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года возле села Лозоватка на 86 км трассы "Кировоград — Кривой Рог — Запорожье". Автомобиль артиста столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53, перевозившим молоко.

Фото: 1tv.kr.ua

Напомним, что в Киеве появились скверы имени Кузьмы Скрябина и Бориса Немцова.

Также мать Кузьмы Скрябина возмутилась использованием его портрета для рекламы похоронных фирм.