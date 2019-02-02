Пожар, который 2 февраля возник около станции метро "Лесная" в Киеве, по состоянию на 15:00 субботы тушат более 100 спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве на странице в Facebook.

Горит складское помещение, ООО "Адонис Проект", где хранится электроинструмент, пластик и картон. Площадь пожара увеличилась до 8 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, никто в результате инцидента не пострадал. Вокруг здания провели замер воздуха на наличие вредных веществ, состояние воздуха оказалось в пределах нормы.

По данным спасателей, сложность тушения пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому огнеборцам приходится проводить магистральные линии с далекого расстояния.

Сейчас к ликвидации пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ГСЧС.

Скриншот, фото: Facebook/ Головне управління ДСНС України у м.Києві

Напомним, появилось видео пожара радиозавода в Киеве, сделанное с высоты птичьего полета.

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