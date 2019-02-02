Коммунистическая партия заявила о недопустимости отказа Центральной избирательной комиссии Украины регистрировать их лидера Петра Симоненко кандидатом в президенты. Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

"Недопуск на президентские выборы кандидата от Компартии – партии, которая официально зарегистрирована Министерством юстиции и регулярно сдает налоговые отчеты, - это сугубо политическая акция, опирающаяся на антиконституционные законы о "декоммунизации" и подзаконные акты этого режима", - сказано сообщении.



В КПУ считают отказ Симоненко в регистрации на выборах президента "грубейшим нарушением прав и свобод человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и соответствующей Европейской конвенции".



"Это незаконное и антиконституционое поражение в политических правах миллионов наших граждан, которые разделяют наши взгляды, исповедуют принципы социализма – принципы свободы, равенства и братства", - добавили в партии.



Напомним, что сегодня ЦИК отказала лидеру КПУ Симоненко и председателю партии "Розумна сила" Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты.

Также ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в президенты.