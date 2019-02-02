Сегодня в Киеве прошел съезд "Народного фронта".

На мероприятии лидер политсилы Арсений Яценюк выступил с заявлением: в президентских выборах он участвовать не будет, поскольку "нет достаточной высоты, чтобы победить". В это же время он настроил однопартийцев на участие в парламентских выборах, которые состоятся 27 октября.

В зале присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ряд членов Кабинета министров, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр юстиции Павел Петренко, министр образования и науки Лилия Гриневич, вице-премьер Вячеслав Кириленко, которых "Народный фронт" делегировал в состав правительства.

Соцсети отреагировали на съезд "Народного фронта", его участников и принятые там решения.

Так, журналист Евгений Плинский опубликовал фото с мероприятия и отметил:

"О ролях и долях в партии легко судить по рассадке в зале.

За первой пятеркой в первом ряду - Максим Бурбак.

Он один из кошельков партии и смотрящий за контрабандными схемами на Черновицкой таможне и ее сбытом в Черновицкой области.

А вот Мартыненко и Иванчук видимо в "опале", так как были посажены на съезде во втором ряду через проход от Яценюка.

Пашинский и Черновол вообще в третьем ряду, за Мартыненко и Иванчуком.

При этом Олег Жданов и Владимир Омелян в первом.

Суровая партийная рука никого не щадит.)"

Василий Кутчак высказал иронично высказался о выражении лица Владимира Гройсмана:

"Тот случай, когда пришел на собрание, а он не идет кандидатом в президенты".

Василий Горбаль предложил, как можно было бы оживить программу съезда НФ:

"Если бы Яценюк поддержал Зеленского, обсуждение съезда НФ было бы более ярким))".

Андрей Золотарев, в свою очередь, подшучивает над рейтингом Яценюка, который находится в пределах статистической погрешности.

"Судя по рейтингам украинцы ждут не съезда , а отъезда "Народного фронта"...

Игорь Соловей поделился мнением, почему Яценюк не выступил с поддержкой Порошенко:

"Яценюк в выступлении объявил, что не идет в президенты, а сконцентрируется на парламентских выборах. Интересно, что в его выступлении в требованиях к будущему президенту легко читалась критика Тимошенко и других кандидатур, а также намек на то, что подходит только Порошенко. Но при этом Яценюк самой фамилии Петра Алексеевича не назвал: это ему и месть за прежнюю дискредитацию, и страховка для себя - если вдруг Порошенко не выиграет выборы, то НФ и Яценюк будут существовать автономно, будут договариваться уже с другими".

Олеся Медведева опубликовала демотиватор на политическое мероприятие.

"Церемония восставших из ада

Не пропустим, не проспим".

"Страна" рассказывала, почему Яценюк не пойдет в президенты. "Рейтинг фактически на уровне нуля", – признался экс-премьер в одном из последних интервью.

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