Народный депутат Юрий Тимошенко, которого исключили из состава парламентской фракции "Народный фронт" за желание стать президентом, утром 2 февраля подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Юрий Тимошенко сообщил, что стать президентом - это цель последних 30 лет его жизни. В ЦИК его зарегистрировали под номером 61 (то есть он - 61-й политик, подавший документы, - прим.Ред.)

"Не принадлежу и никогда не принадлежал ни к одной политической партии и никогда не имел малейших контактов с кем-либо из олигархов - стоять буду за весь украинский народ, а не за узкопартийные интересы какого карманного партийного вождя на службе олигархов... Иду за Майдан!" - написал Тимошенко.

Скриншот, фото: Facebook/ Юрій Тимошенко

Напомним, сегодня, 2 февраля документы в ЦИК подали футболист Журавлев и экономист Новак.

Также в эту субботу журналистка Юлия Литвиненко подала документы в ЦИК.