Православный мир должен быть единым, а разногласия, начавшиеся с создания в Украине ПЦУ и предоставления ей Томоса, должны быть решены при участии предстоятелей всех поместных церквей. Об этом заявил патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн X, передает РИА Новости.

"Единство православного мира - это основной фундамент для всего. То, что случилось в Украине в связи с новой церковью, - здесь нужно соборное решение всех православных церквей. Чтобы Церковь стала автокефальной, должны быть согласие и диалог между православными церквами", - сказал он.

Антиохийская церковь просит Константинопольского патриарха Варфоломея с просьбой инициировать такое обсуждение.

Напомним, Греческая православная церковь запустила процедуру признания ПЦУ.

Также мы писали, что ПЦУ официально зарегистрировали в Украине под названием "Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)".