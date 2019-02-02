В субботу, 2 февраля, в Центральную избирательную комиссию Украины подали документы еще несколько человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сегодня принесли документы еще ряд кандидатов, среди которых глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность" Василий Журавлев, которого выдвинула его политическая сила.

Также президентом хочет стать кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак.

Ранее "Страна" сообщала, что народный депутат Бондарь отнес в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Также политтехнолог и фигурант секс-скандала в ГБР Петров перевел взнос кандидата в президенты.

Напомним, что ЦИК отказала лидеру КПУ Симоненко и председателю партии "Розумна сила" Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты.