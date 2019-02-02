В субботу, 2 февраля, на заседании Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами на пост президента еще трем лицам. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение относительно отказов были приняты единогласно.

Так, комиссия проголосовала отказать в регистрации Олегу Жамойде, Дмитрию Касьяненко и Ярославе Качановской.

По словам члена ЦИК Олега Конотопского, причиной отказа кандидату Жамойде было нарушение требований закона относительно подачи документов, а также невнесение залога.

Всего по состоянию на 2 февраля ЦИК отказала 22 лицам в регистрации кандидатами.

"Во время сегодняшнего заседания ЦИК постановила отказать в регистрации 5 лицам. Таким образом, по состоянию на 2 февраля комиссия отказала в регистрации кандидатами 22 лицам", - сообщили в комиссии.

Напомним, что сегодня ЦИК отказала лидеру КПУ Симоненко и председателю партии "Розумна сила" Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты.

Также ЦИК зарегистрировала еще двоих кандидатов в президенты, теперь их уже 28.