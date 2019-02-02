Принятие законопроекта №5670д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в том виде, в котором он существует сейчас, может полностью уничтожить украинскую прессу. Об этом сообщает член Украинской ассоциации медиа бизнеса Алексей Погорелов на своей странице в Facebook.

"Украинские издатели на 100% поддерживают укрепление украинского языка как государственного, но призывают не допустить уничтожение независимой украинской прессы во время принятия указанного законопроекта", - сказано в сообщении.

По словам Погорелова, депутатам, которые работают над правками к законопроекту об украинизации стоит понимать различия между радио, телевидением и прессой как каналами массовой коммуникации.

"Несмотря на наши обращения относительно неприемлемости трактовки статьи 21 законопроекта как такой, которая приведет к краху отрасли в связи с экономической невозможностью исполнения нормы о печать 2 тиражей одного издания, профильным комитетом ко второму чтению принята правка № 717 (автор - нардеп Княжицкий), которая практически не меняет сущности нормы, уже принятой Верховной Радой в первом чтении, и является, мы это подчеркиваем, ограничивающей свободу предпринимательства, жестко вмешивающейся в сферу экономической деятельности независимых субъектов хозяйствования - издательских компаний", - утверждает Алексей Погорелов.

По его словам, понимая важность развития и укрепления украинского языка как государственного, ассоциация предлагала 2 варианта регулирования языкового вопроса в печатных СМИ: регулирование в рамках профильного закона "О печатных СМИ" и постепенное введение квот по аналогии с радио и телевидением. Вариант с введением квот был поддержан Комитетом по свободе слова, а соответствующие правки №№715, 721, 724 и 728 были внесены депутатом Березенко.

"К большому сожалению, профильным комитетом под председательством депутата Княжицкого позиция отрасли, которая четко отражена в правках депутат Березенко, была проигнорирована", - пишет Погорелов.

По его словам, депутаты должны понять пагубность норм статьи 21 и не допустить вынесение ее в сессионный зал для окончательного голосования уже на следующей неделе.

Скриншоты: Facebook/ Алексей Погорелов

Напомним, ранее главная англоязычная газета Украины заявила об угрозе закрытия, если примут закон об украинизации.

Также мы писали, что языковой закон уже был принят в первом чтении на заседании Верховной Рады 4 октября 2018 года.