В пятницу, 1 февраля, самолет, летевший из Египта в Киев, был вынужден совершить посадку в аэропорту "Кривой Рог". Об этом со ссылкой на информацию аэропорта пишут "Украинские Новости".

Причина вынужденной посадки - плохая видимость в аэропорту "Борисполь", где должен был приземлиться рейс. Так, самолет "Шарм-эль-Шейх – Борисполь " сел 1 февраля на запасной полосе в Кривом Роге.

Пассажиров, летевших в Киев из Египта, сразу же отправили в Борисполь на бесплатном автобусе.

Напомним, самолет рейса Киев - Вена сломался в первый же день работы нового лоукостера в Украине.

Также мы писали, что в одесском аэропорту вынужденно сел самолет Москва - Кишинев. Пассажиров повезут на автобусе.