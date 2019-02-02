В среду, 6 февраля, постоянные представители стран-членов НАТО намерены подписать протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу. Об этом передает "Интерфакс".

"В среду, 6 февраля 2019 года, постоянные представители 29 стран-членов НАТО в Альянсе подпишут протокол о присоединении со Скопье", - сказано в сообщении пресс-службы НАТО.

Церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе при участии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.



После подписания протокола он будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых должен ратифицировать документ.

Напомним, что послы стран НАТО одобрили вступление Македонии в Альянс.

Также парламент Македонии одобрил переименование страны ради вступления в ЕС.