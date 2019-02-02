В субботу, 2 февраля, журналистка Юлия Литвиненко подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает "Прямой".

О своем желании баллотироваться в президенты Украины на выборах 2019 года Юлия Литвиненко заявила в интервью Евгению Киселеву в середине января.

Как писала "Страна", 42-летняя Юлия Литвиненко - известный украинский журналист. Уроженка Днепра. В разные годы она работала на телеканалах УТ-1, Интере, NewsOne, радио Вести (где была в том числе генеральным продюсером), Прямом. Совместно с коллегой она была закадровым голосом инаугурации Петра Порошенко в 2014 году. Как сообщил источник "Страны", Литвиненко выступит техническим кандидатом от Банковой.

Также мы публиковали полный список кандидатов в президенты Украины, который постоянно обновляется.