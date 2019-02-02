Глава политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, как и предполагала "Страна", заявил, что не будет баллотироваться на пост президента на грядущих выборах. Об этом он сообщил на съезде партии, передает "Главком".

"Я долго над этим думал. Это непростое решение, и его нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры. Нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы. Будет безответственность внести разобщенность среди людей, которые хотят перемен", - рассказал он на съезде своей политической силы .

Яценюк добавил, что вместо этого, "Народный фронт" будет участвовать в выборах в Верховную Раду осенью 2019 года.

"Я принял решение, что мы должны бороться за победу на парламентских выборах... Я прошу поддержать мое решение. Мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины, мы идем к формированию нового правительства", - отметил он.

Напомним, что соратник Яценюка уверяет, что партийцы Народного фронта жаждут выдвинуть Арсения в президенты.

Ранее "Страна" сообщала, что обещал Яценюк на Майдане и почему его лоб остался цел.