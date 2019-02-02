В субботу, 2 февраля, по всему миру отмечают День сурка. Считается, что грызун может предсказать, скоро ли закончится зима и когда наступил весна.

Изначально этот праздник был популярен за рубежом, однако последние годы День сурка проводят и в Украине. У нас в стране есть два грызуна-предсказателя: харьковский сурок Тимка, который считается первым и живет на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, и галицкий Мишка, который с 2009 года живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре.

Предсказания сурков происходят следующим образом. Грызун просыпается, и если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору - будет еще шесть недель зимы.

В 2019 году харьковский сурок Тимка IIІ не увидел своей тени, когда его разбудили. Это значит, что в марте украинцев еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода придет в апреле, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, в 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца - Тимку II. Он предсказывал погоду 7 раз, после чего удалился на заслуженный отдых.

Фото: objectiv.tv

Видео: YouTube/ Елена Нагорная

Напомним, в 2017 году харьковский сурок Тимка предсказал Украине весну в марте и скорый безвиз. Тогда его предсказание сбылось.

Напомним, а в 2018 году сурок-предсказатель напророчил теплую и раннюю весну, однако он ошибся.