В субботу, 2 февраля, в Киеве около станции метро "Лесная" произошел пожар. Об этом передает "Информатор".

Сообщается, что огонь возник недалеко от торгового центра "Дарынок" и станцией "Лесная". Сообщается, что загорелись склады стройматериалов по адресу Красноткацкая.

На данный момент площадь пожара — более 600 метров. Черный и едкий дым окутал все вокруг, неприятный запах чувствуется даже внутри метро "Лесная". Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Сейчас на место выехали несколько пожарных расчетов. Они ликвидируют возгорание. Также на месте дежурит полиция. Причины происшествия установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что появилось видео пожара радиозавода в Киеве, сделанное с высоты птичьего полета.

Также украинские спасатели получат китайские бульдозеры и пожарные машины.