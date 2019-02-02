В субботу, 2 февраля, Центральная избирательная комиссия отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии "Розумна сила" Александру Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации ЦИК, Симоненко был выдвинут кандидатом в президенты от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Также в его анкете не было данных о месте жительства на территории Украины в течение 10 последних перед днем выборов лет.

Что касается кандидату от "Розумной силы", его анкета не соответствовала форме, установленной постановлением комиссии. Также в его предвыборной программе ЦИК обнаружила положения, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 29 января Петр Симоненко подал документы в ЦИК от Компартии.

Также мы писали, что 1 февраля ЦИК зарегистрировала еще двоих кандидатов в президенты, всего их стало 28.